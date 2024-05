Landsberg

vor 18 Min.

Girls' Day 2024: Ein Tag bei der Polizeiinspektion Landsberg

In Landsberg erhalten Mädchen am Girls' Day einen exklusiven Einblick in die Polizeiarbeit.

Dass der Polizeiberuf schon lange keine reine Männersache mehr ist, zeigten Polizistinnen der Polizeiinspektion Landsberg kürzlich am Girls’ Day. Im Rahmen des „Girls’ Day 2024“ bekamen Ende April 18 interessierte Mädchen einen Einblick in den Alltag der Polizeiinspektion Landsberg. Begleitet wurden die 13- und 14-Jährigen an diesem Tag von zwei Polizeibeamtinnen. Dabei lernten sie etwas über die Voraussetzungen des Berufs und den Ablauf der Ausbildung bei der bayerischen Polizei. Dabei wurde nicht nur auf den Streifendienst eingegangen, sondern auch auf andere interessante Berufsfelder, wie die Hunde- oder Reiterstaffel. Die Mädels durften mit den Ermittlerinnen selbst Spuren sichern und Fingerabdrücke nehmen. Der Höhepunkt war die Vorstellung der Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände, die jede Polizeibeamtin täglich mit sich trägt. Soweit möglich durften die Schülerinnern sich auch daran versuchen. Sie zogen dabei etwa die schweren, schusssicheren Westen über den Kopf und spürten bei einer Runde durch den Hof das hohe Gewicht und die starke Bewegungseinschränkung. Der Girls’ Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag, der Mädchen und Frauen motivieren soll, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Berufswahl MINT verspricht Top-Karrieren: Wo bleibt die Begeisterung?

Arbeit Immer mehr Frauen erobern "Männerberufe"

Themen folgen