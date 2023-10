Landsberg

Grandiose Schauspieler beim Kindertheater „Max und Moritz“

Rasant ging es beim Kindertheater „Max und Moritz (M&M) – da ist doch was im Busch“ im Stadttheater in Landsberg zu.

Plus Das neue Globe Theater aus Potsdam gastiert erneut in Landsberg. Für die Zuschauer bleibt kaum Zeit zum Luftholen.

Kurz vor der Sommerpause erst hatte das Neue Globe Theater aus Potsdam mit einem Erwachsenenstück ein viel umjubeltes Gastspiel in Landsberg. Jetzt war das Ensemble erneut im Stadttheater – mit einem erstmals in den Spielplan aufgenommenen Stück für Kinder und ja – auch für Erwachsene. Mit „Max und Moritz (M&M) – da ist noch was im Busch“ von Bernhard Studlar frei nach Wilhelm Busch, knüpfte die Bühne mühelos an den großen Erfolg im Frühsommer an.

Die Schauspieler überzeugten nicht nur, sondern schlugen gut 75 Minuten lang alle in den Bann. Da turnten zwei offensichtlich verrückte Kerle scheinbar schwerelos und mit Riesenlungen über die Bühne. Max und Moritz – oder waren es doch bunte M&Ms, die da oben kreuz und quer herum kullerten? Die Frisuren waren eindeutig: Wilhelm Buschs Frechdachse feierten fröhliche Wiedergeburt und heckten Streiche aus. Aber was war da eigentlich los? Onkel Fritz war zu Tante Frieda geworden und Lehrer Lämpel zu einer sportaffinen Dauerläuferin. Egal, unter dem Schabernack der beiden Freunde hatten auch sie zu leiden.

