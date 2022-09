Hoher Schaden nach Diebstahl in Landsberger Autohaus

Diebe schlagen in einem Autohaus in Landsberg zu. Worauf es die Unbekannten abgesehen haben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Diebe in einem Autohaus in der Justus-von-Liebig-Straße in Landsberg zugeschlagen. Wie die Polizei meldet, entstand dabei ein hoher Sach- und Entwendungsschaden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwischen 1 und 2.30 Uhr an drei auf dem Gelände des Autohauses abgestellten Mercedes-Neuwagen die Scheinwerfer entwendet. Dabei wurden die Kotflügel und Stoßstangen erheblich beschädigt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro, der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Landsberg bittet Zeugen unter Telefon 08191/932-0 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

