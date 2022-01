Landsberg

Im Klostereck in Landsberg herrscht wieder Betrieb

Das Klostereck in Landsberg ist nach Restaurierung für Kulturschaffende nutzbar. Bei der Eröffnung waren (von links) Hanna Flörke, Maren Köhler (Festivalbüro Snowdance), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), Claudia Weissbrodt (Leiterin des Landsberger Kulturbüros), Restaurator Thomas Hacklberger und Tanja Schreiber (Stadtbauamt) vor Ort.

Plus Nach der Sanierung wird das Klostereck in Landsberg vermietet. Der erste Nutzer ist schon eingezogen.

Von Romi Löbhard

Ein Heizkörper fehlt noch, weshalb ab und zu ein Luftentfeuchter losrattert. Alles andere aber ist fertig im Klostereck, wie Kulturamtschefin Claudia Weißbrodt versichert: Das Kleinod, ein echtes Hauseck des ehemaligen Ursulinenklosters an der Hubert-von-Herkomer-Straße in Landsberg ist mit aller notwendigen Infrastruktur ausgestattet – von Trinkwasser bis Internet und Wlan. Und es wurde auch schon in Betrieb genommen.

