In Landsberg findet wieder die Skibörse statt

Die Skibörse in Landsberg ist eine der größten in der Umgebung. Was die Besucher im Sportzentrum bei der diesjährigen Ausgabe erwartet.

Es war ein Riesenandrang im November vergangenen Jahres im Sportzentrum, aber dennoch lief alles sehr entspannt: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause besuchten weit mehr als 1000 Menschen die traditionelle Skibörse der Sektion Landsberg im Deutschen Alpenverein (DAV). Die neue Location in der großen Dreifachturnhalle hat sich laut den Organisatoren als idealer Veranstaltungsort erwiesen. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, findet nun erneut die Skibörse statt. Am Samstag kann von 10 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle im Sportzentrum gut erhaltene Wintersportausrüstung verkauft und gekauft werden. Eine Warenanlieferung ist nur bis 14 Uhr möglich. Am Sonntag, 19. November, kann dann von 13 bis 16 Uhr gekauft werden. Verkaufserlöse und nicht vermittelte Ausrüstung können zudem wieder abgeholt werden. Die Skibörse ist mit rund 2500 zum Verkauf stehenden Wintersportartikeln eine der größten in der Umgebung. Die Skischule verkauft nach eigenen Angaben etwa 75 Prozent der angelieferten Artikel. Zahlreiche Helfer der DAV-Sektion Landsberg sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Bald startet die Anmeldung zu den Skikursen Stammkunden schätzen nach Angaben der Organisatoren unter anderem die kompetente Beratung der DAV-Schneesportlehrer beim Kauf eines Wintersportartikels. Skihelme und Rückenprotektoren werden ebenfalls wieder angeboten - damit ist auch das wichtige Thema Sicherheitsausrüstung abgedeckt. Seit einigen Jahren wird dem großen Zulauf im Freeride- und Skitourenbereich Rechnung getragen – die Variantenfahrer werden wieder einen eigenen Stand vorfinden. Die klassischen Wintersportartikel wie Ski, Skischuhe, Skistöcke, Skibekleidung, Snowboards, Snowboardschuhe und Schlittschuhe bleiben selbstverständlich weiterhin im Programm. Langlaufski und -zubehör werden auch weiterhin nicht angenommen. Die Online-Anmeldung zum umfangreichen Kurs- und Skifahrtenprogramm der Skischule Landsberg im DAV startet bereits am Samstag, 11. November, ab 8 Uhr. Die Online-Anmeldemöglichkeit sowie Informationen zu allen Kursen und Skifahrten finden sich auf der Homepage des DAV Landsberg (www.dav-landsberg.de). (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Schneemangel: Skiclubs im Kreis Landsberg bleiben optimistisch

