Landsberg

vor 53 Min.

In Landsberg werden die Parkgebühren erhöht

In Landsberg werden die Gebühren für das oberirdische Parken erhöht.

Plus Im Landsberger Stadtrat wird über die Erhöhung der Gebühren für oberirdische Parkplätze diskutiert. Was Nutzer künftig bezahlen müssen.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Parkgebühren in Landsberg sind ein heißes Eisen. Zuletzt wurden sie Anfang 2015 verändert. Damals hatte es zuvor heftige Proteste aus Gastronomie, Einzelhandel und Bürgerschaft gegeben. Nun werden ab Januar die Gebühren in den von den Stadtwerken betriebenen Parkgaragen und auf den von Stadt bewirtschafteten oberirdischen Parkplätzen in der Innenstadt erhöht. Über das Wie wurde im Stadtrat leidenschaftlich diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen