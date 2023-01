Israels Generalkonsulin stattet Landsberg einen Besuch ab

Carmela Shamir trägt sich in Landsberg ins Goldene Buch ein. Die Beziehungen zwischen der Stadt und dem Staat Israel sollen intensiviert werden.

Hoher Besuch in Landsberg: Im Herkomersaal des Historischen Rathauses trug sich am Donnerstag Carmela Shamir, seit August 2021 Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, ins Goldene Buch der Stadt ein. Zuvor besuchte sie unter anderem das ehemalige KZ-Außenlager Kaufering VII sowie den Küchenausstatter Rational. Landsberg und der Staat Israel wollen ihre Beziehungen künftig intensivieren und gemeinsame Projekte vorantreiben.

Carmela Shamir und ihre Stellvertreterin Roni Wolf trafen bereits am Vormittag in Landsberg ein und hatten – in Begleitung einer Delegation der Stadt – ein straffes Programm vor sich. Zunächst gab es eine Stadtführung, bei der auch das Stadtmuseum und dessen Neukonzeption ein Thema waren. Da sich Israels Generalkonsulin auch für die Wirtschaftsstruktur vor Ort interessiert, ging es anschließend zum Küchenausstatter Rational, wo sie unter anderem an einer Führung durch die Produktion teilnahm.

Natürlich war auch die dunkle NS-Vergangenheit der Stadt Landsberg ein wichtiges Thema. Shamir besuchte den ehemaligen KZ-Außenlagerkomplex Kaufering VII. Dort sind mit den Tonröhren noch Originalbauten des Lagers erhalten. Es gibt schon seit geraumer Zeit Pläne, auf dem Gelände einen Holocaust-Gedenkort zu errichten.

Israelische Generalkonsulin besucht den Kratzerkeller in Landsberg

Am Kratzerkeller ging die Journalistin Karla Schönebeck auf die Geschichte der DP-Lager in Landsberg ein. Das Gebäude wurde unmittelbar nach der Befreiung durch die Amerikaner 1945 als Unterkunft für jugendliche Überlebende genutzt. Die Jugendlichen waren unter anderem Mitglieder des dort gegründeten Kibbuz Lohamei Hageta‘ot. Vom Kratzerkeller aus organisierten sie als Displaced Persons (DP) etwa die illegale Auswanderung nach Palästina. 1949 wurde dieser Kibbuz in Israel dann offiziell gegründet. Laut Schönebeck soll das israelische Generalkonsulat in die Planungen für das Liberation Concert einbezogen werden. Carmela Shamir kündigte sich bereits für die Festwoche im Mai an.

Vor deren Eintrag ins Goldene Buch sprach Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) von einem "besonderen Tag" für die Beziehung zwischen der Stadt Landsberg und dem Staat Israel und bekräftigte, an gemeinsamen Projekten arbeiten zu wollen. Camela Shamir sagte, dass dabei das Augenmerk auch auf die jüngeren Generationen gelegt werden soll. In ihrem Eintrag ins Goldene Buch richtete sie ihren Dank an die Stadt Landsberg: Diese stelle sich hingebungsvoll ihrer tragischen Geschichte und halte die Erinnerung an den Holocaust aufrecht.

