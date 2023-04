Landsberg

24.04.2023

Jan Weiler liest in Landsberg aus seiner "Älternzeit"

Plus Der Autor und Journalist hat ein neues Buch auf den Markt gebracht. Das Publikum in Landsberg hört ihm gerne zu.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Spätestens seit seinen Büchern "Maria, ihm schmeckt's nicht" und "Das Pubertier" ist der Schriftsteller und Journalist Jan Weiler bekannt und beliebt – aufgrund seines unvergleichlichen Humors, seiner Gabe der leichten Feder, die nicht immer erfreuliche Alltagssituationen in witzige Anekdoten verwandelt, und seiner genauen Beobachtungsgabe. Nun las der Erfolgsautor aus seinem neuesten Buch "Älternzeit" in Landsberg.

Jan Weiler ist vielen bekannt als Kolumnist mit Kolumnen im Stern und in der Welt am Sonntag. 18 Jahre Zeitungskolumnen, insgesamt 833 Folgen – zu finden sind diese auch auf der Webseite des Autors – das gibt jede Menge Stoff, der nun in das neue Buch "Älternzeit" mündete. "Mein Leben als Mensch" nennt Weiler seine Kolumnen, passenderweise, denn in jedem Satz "menschelt" es. Seine Kinder Carla und Nick sind keine "Pubertiere" mehr, sondern 24 und 20 Jahre alt. Junge Erwachsene also, die mit tapsigen Schritten in ihrem Erwachsenenleben herumirren, dennoch durchaus selbstbewusst und mit unbändiger Lebensfreude und Unbesorgtheit ausgestattet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen