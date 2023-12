Jetzt fix: Das Lechgau-Trachtenfest findet in Landsberg statt

Das Lechgau-Trachtenfest geht 2024 in Landsberg über die Bühne. Gleichzeitig mit einer weiteren Großveranstaltung.

Jetzt steht es fest: Das 98. Lechgau-Trachtenfest im nächsten Jahr wird in Landsberg stattfinden. Im Rahmen der „Landsberger Wiesn“ am 22. und 23. Juni. Es wird eine kleinere Version eines Gaufests werden, aber alle traditionellen Programmpunkte enthalten.

Es wird das fünfte Lechgau-Trachtenfest in Landsberg sein, nach 1926, 1948, 1970 und dem letzten dort im Jahr 1990. Dass es überhaupt dazu kommen kann, sei laut Gauvorstand Franz Multerer den Verantwortlichen des Volksfests Landsberger Wiesn zu verdanken: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, dem Festwirt und den Schaustellern. Denn diese hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, die „Wiesn“ um eine Woche nach hinten zu verschieben. Dies war ein notwendiger Schritt für die Verwirklichung des Gaufests, da am Wochenende vorher gleichzeitig das Bezirksmusikfest in Türkenfeld stattfindet, bei dem viele Blaskapellen aus dem Lechgau teilnehmen.

184 Bilder Impressionen vom Umzug beim Lechgautrachtenfest Foto: Thorsten Jordan

Dieses Mal sind die Vorbereitungen zum großen Fest etwas anders: Offizieller Organisator ist der Lechgau-Trachtenverband. „Unser Gauausschuss ist gleichzeitig der Festausschuss. Das habe ich jetzt einfach mal so bestimmt“, leitete Multerer die außerplanmäßige Sitzung in Seestall ein. Ergänzt wird dieser durch den Vorstand des Trachtenvereins „Edelweiß“ Landsberg, Thorsten Poth, dessen Ehefrau Nicole, die Kassenwartin des Vereins ist, und Robert Schmid aus Peiting, der den Lechgau-Kassenwart Michael Habersetzer unterstützen wird.

Aufgabe Nummer Eins des Festausschusses war die Bestimmung des Programms: Am Samstag, 22. Juni 2024, wird der traditionelle Heimatabend abgehalten. Allerdings ohne Standkonzert zuvor. Am Sonntag wird es einen Kirchenzug, einen feierlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und einen Festzug geben.

Arbeitsgruppen kümmern sich um vielfältige Aufgaben

Dann ging es daran, verschiedene Arbeitsgruppen zu bilden, die sich um die vielfältigen Aufgaben vor und während des Gaufests kümmern: von der Suche nach geeigneten Parkplätzen, über die Einladungen und die Aufstellung zum Festzug, die Suche nach Festzeichenverkäufern und das Herrichten der Bühne im Zelt, bis hin zur unumgänglichen Einholung der vorgeschriebenen Genehmigungen. Betteln musste der Gauvorstand bei der Verteilung der Aufgaben niemanden, denn alle freuen sich riesig darüber, dass das Gaufest überhaupt im nächsten Jahr stattfinden kann. Auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist. „Klar brechen wir den Umfang des Gaufests ein wenig herunter, aber das muss ja nicht schlecht sein“, sagte Franz Multerer. Lieber eine „abgespeckte Variante“ als gar kein Gaufest. Da waren sich alle einig. (AZ)

Lesen Sie dazu auch