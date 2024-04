Jugendliche machen sich an Fahrrädern zu schaffen

Drei Minderjährige montieren in Landsberg Fahrzeugteile von Fahrrädern ab und stecken sie ein. Die Polizei stellt die Täter und sucht nun nach den Besitzern des Diebesguts.

Am Landsberger Bahnhof haben mehrere Personen an Fahrrädern einzelne Teile abmontiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter am Freitagabend kurz vor Mitternacht beobachtete, wie sie sich an mehreren abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als eine Polizeistreife eintraf, versuchten die noch minderjährigen Täter zu flüchten, konnten dann jedoch durch die Beamten gestellt werden.

Bei der Festnahme konnte bereits erbeutetes Diebesgut sichergestellt werden. Es handelte sich um Fahrzeugteile wie Tachos und Fahrradlichter. Nachdem der Polizei nicht bekannt ist, von welchen Fahrrädern die Teile entwendet wurden, wird gebeten, dass sich weitere Zeugen oder Geschädigte bei der Polizeiinspektion Landsberg melden. (AZ)