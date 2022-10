Kinderspielgeräte auf dem Hellmairplatz in Landsberg?

Die CSU-Stadtratsfraktion beantragt, auf dem Landsberger Hellmairplatz Spielgeräte für Kleinkinder zu installieren. Es gibt allerdings Bedenken.

In einem Antrag hat die CSU-Stadtratsfraktion gefordert, auf dem Landsberger Hellmairplatz drei bis fünf Spielgeräte für Kleinkinder aufzustellen. In einer Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses gehen die Meinungen darüber auseinander.

In der Begründung des Antrags heißt es, dass der Hellmairplatz bei der Bevölkerung sehr beliebt sei und insbesondere der Bereich um den Brunnen Familien mit Kindern zum Verweilen einlade. Schaukeltiere oder Drehstangen könnten die Aufenthaltsqualität verbessern. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Harry Reitmeir wies darauf hin, dass es auch in anderen Innenstädten Spielgeräte gebe.

Um die Geräte herum müsste es einen Fallschutz geben

"Im Prinzip geht das auf den Flächen der historischen Altstadt", sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Allerdings sei auch bei kleineren Geräten eine Menge an Vorschriften einzuhalten. So müsste es im Umkreis von zwei Metern einen Fallschutz geben – beispielsweise aus Hackschnitzel oder einem Kunstbelag. Außerdem gab Baumgartl zu bedenken, dass die Spielgeräte nicht dazu ausgelegt seien, dass sie immer wieder auf- und abgebaut werden. Das wäre aber allein schon für Märkte oder die Stadtweihnacht nötig.

In der Landsberger Innenstadt gibt es bereits einen Spielplatz im Lunapark. Foto: Christian Rudnik

Verständnis für den Antrag der CSU äußerte Ulrike Gömmer (Grüne). "In der Stadt sollte schon was sein", sagte sie. Axel Flörke (Landsberger Mitte) verwies hingegen darauf, dass der Hellmairplatz ein historischer Platz sei und sich daher nicht für die Installation von Kinderspielgeräten eigne. Es gebe dort außerdem bereits zu viele Außenbestuhlungen durch die ansässigen Gastronomen. Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) vermutete, dass aus Kindersicht das Wasserspiel am Brunnen sowieso nicht mit Spielgeräten zu "toppen" sei.

Der Spielplatz am Lunapark als Alternative

Laut Oberbürgermeisterin Baumgartl gibt es in der Innenstadt bereits eine tolle Spielmöglichkeit für Kinder - und zwar im Lunapark direkt am Lech. "Es ist traumhaft dort, schöner kann man es nicht haben", sagte sie. Allerdings wüssten viele Menschen gar nicht von dem Spielplatz und es müsste etwas unternommen werden, damit er präsenter werde. Aus dem Gremium kam der Vorschlag, Hinweisschilder aufzustellen.

Lesen Sie dazu auch

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Harry Reitmeir bat schließlich, den Antrag zurückzustellen. Er konsternierte, dass es allein schon mit einem "ziemlichen Zirkus" verbunden wäre, einen Fallschutz am gepflasterten Hellmairplatz anzubringen.