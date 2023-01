Klinikum Landsberg: Neue Ärzte stellen sich vor

Das Forum Klinikum findet erstmals seit 2019 wieder statt. Was sich in Landsberg alles verändern soll.

Das gab es zuletzt 2019: Beim „Forum Klinikum“ trafen sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aus dem ganzen Landkreis mit den Kolleginnen und Kollegen im Klinikum Landsberg. Rund 80 Personen kamen zu diesem Neujahrsempfang, tauschten sich aus und informierten sich über Neuerungen, vor allem personeller Art. Das teilt das Klinikum in einer Presseerklärung mit.

Klinik-Vorstand Marco Woedl hatte die Idee, den Ärztinnen und Ärzten aus den unterschiedlichen Fachpraxen des Landkreises zwölf Themen-Tische anzubieten. Zudem gab es Vorträge zu den wichtigsten Neuerungen im Klinikum. So berichtete Dr. Peter Landwehr, Interims-Chefarzt der Inneren Medizin, von der Umstrukturierung dieses Fachbereichs: Die Abteilung Innere Medizin, wie sie heute besteht, werde im Jahr 2023 aufgeteilt in die vier einzelnen Fachbereiche Kardiologie/Neurologie, Akutgeriatrie, Gastroenterologie/Allgemeine Innere Medizin und Zentrale Notaufnahme. Statt einer sehr großen, gemischten Abteilung wird es dann drei bettenführende Abteilungen plus Zentrale Notaufnahme geben – und statt eines Chefarztes vier Leitende Ärzte/Ärztinnen. Durch den geplanten Funktionsneubau werde Raum geschaffen für eine viel geräumigere Notaufnahme, für eine große Geriatrie mit 40 Betten, zwei Herzkatheterlabore und vieles mehr.

Das Landsberger Klinikum hat schwierige Monate hinter sich. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

Im Zuge der Neugestaltung freute sich Landwehr auch über einige neue Kolleginnen und Kollegen: zum Beispiel Neurologin Dr. Katrin Hüttemann (künftig Abteilung Kardiologie/Neurologie). Auch die neue Oberärztin Dr. Jennifer Ziegler (Allgemeine Innere Medizin) und die beiden künftigen Ärztlichen Leiter Maximilian Helber (Geriatrie) und Stefan Kozlik (Zentrale Notaufnahme) stellten sich und ihre Aufgabenbereiche vor. Die Gäste lernten beim Forum aber noch weitere neue Gesichter kennen – zum Beispiel Dr. Tanija Hüttl, die als neue Chefärztin der Anästhesie ab 1. April 2023 den bisherigen Chefarzt Dr. Hubert Meyrl ablösen wird, der in den Ruhestand geht.

Außerdem ging es um die zweite große Umstrukturierung im Haus: die neue Unfallchirurgie/Orthopädie. Aus einer bislang gemeinsamen Abteilung werden zwei einzelne geschaffen, die aber weiterhin Hand in Hand arbeiten werden. Das führten Dr. Andreas Bonk (Interims-Chefarzt Unfallchirurgie) und Dr. Simon Martin Heinz (neuer Chefarzt der Orthopädie ab 1. April 2023) aus.

Landrat Thomas Eichinger sagte, das Klinikum müsse sich weiterentwickeln, um auf die steigenden Anforderungen sowie auf die Entwicklungen der Gesellschaft eingehen zu können. Der neue Gesundheitscampus mit Facharztzentrum, Ausbildungscampus und Funktionsneubau solle alle Leistungen vereinen und für die Bürgerinnen und Bürger einen zentralen Anlaufpunkt schaffen. (AZ)

