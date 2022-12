Jahresrückblick 2022

Klinikum Landsberg: Erweiterungspläne und Ärger für den Landrat

Plus Das Landsberger Klinikum steht 2022 im Mittelpunkt des Interesses. Und das liegt nicht nur an Corona und den gigantischen Erweiterungsplänen.

Von Thomas Wunder

Das Landsberger Klinikum stand im Jahr 2022 in vielerlei Hinsicht im Mittelpunkt. Im Winter und Frühjahr brachte das Coronavirus Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter an ihre Grenzen. Die Pläne für Umbau und Erweiterung für rund 200 Millionen Euro sorgten ebenso für Aufsehen wie eine angebliche Drohung des Landrats in einer Sitzung des Verwaltungsrats des Klinikums und eine Unterschriftenaktion von Mitarbeitern, die die Personalführung von Klinikchef Marco Woedl kritisierten.

