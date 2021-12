Behindertenhilfe: Kundgebung auf dem Hauptplatz in Landsberg

Die Gewerkschaft Verdi demonstriert auf dem Hauptplatz in Landsberg gegen die Arbeitsbedingungen in der Behindertenhilfe. Warum die Stadtjugendkapelle dazu spielt.

Mit bundesweiten Aktionen hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag auf Missstände bei den Arbeitsbedingungen in der Behindertenhilfe aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Wir machen Inklusion“ setzten sich unter anderem in Landsberg Beschäftigte der Lebenshilfe für ihre Forderungen nach guter Arbeit ein. Zufällige Unterstützung bei der Kundgebung am Hauptplatz kam dabei von der Stadtjugendkapelle.

Am Freitag ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Mit ihm weisen die Vereinten Nationen auf die Ziele uneingeschränkter Teilhabe und Gleichstellung hin, heißt es in einer Verdi-Pressemeldung. In Deutschland sollen diese Ziele mit dem Bundesteilhabegesetz verwirklicht werden. Der Gesetzgeber habe jedoch festgelegt, dass die Umsetzung kostenneutral erfolgen soll. Steigende Anforderungen an die Beschäftigten bei gleichem oder sogar weniger Personal, das kann nach Ansicht der Gewerkschaft nicht funktionieren.

Die Stadtjugendkapelle mit Hans-Günter Schwanzer verlegte ihre Probe auf den Hauptplatz. Foto: Thorsten Jordan

Dass sich die Arbeitsbedingungen in der Behindertenhilfe dringend verbessern müssen, würden auch die alarmierenden Ergebnisse einer aktuellen Studie der TU Darmstadt verdeutlichen. Die Befragung unter über 8000 Beschäftigten, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung, zeige auf, dass die große Mehrheit der Beschäftigten sich gehetzt fühlen oder unter Zeitdruck steht. Sie würden Personalmangel und hohe Belastungen beklagen.

Am Aktionstag beteiligten sich Nicole Papudis vom Verdi-Ortsverband und einige Beschäftigte der Lebenshilfe Landsberg mit einer Kundgebung am Hauptplatz in Landsberg. Musikalisch begleitet wurde die Kundgebung von der Stadtjugendkapelle Landsberg, die ihre Probe nach Draußen verlegt hatte. Abgesprochen war die Unterstützung nicht, sondern zufällig, wie beide Seiten vor Ort sagten.

