Landsberg: Unbekannter will Autoreifen mit Nagel beschädigen

Zeugen bemerken in Landsberg einen Nagel unter dem Reifen eines geparkten Autos. Die Polizei sucht den Unbekannten, der den Nagel dort extra platziert hat.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schwiftinger Straße in Landsberg unter den Hinterreifen eines Autos einen Nagel gelegt.

Wie die Polizei meldet, war der Nagel so platziert, dass er direkt beim Losfahren in den Reifen gestochen hätte. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Nagel und informierten den Autobesitzer. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/932-0 in Verbindung setzen. (AZ)

