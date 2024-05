Landsberger Dialoge: Wie sieht Erinnerungsarbeit künftig aus?

Plus Erinnerungs- und Gedenkkkultur waren Thema der dritten Landsberger Dialoge. Die Teilnehmenden sind sich einig: Empathie und Faktenwissen gehören dabei unbedingt zusammen.

Hat bisherige Erinnerungsarbeit versagt? Braucht sie grundsätzlich neue Sichtweisen? Wie sollte sie sich, auch nach dem Ende der Zeitzeugenschaft, zukünftig präsentieren? Die Erinnerungs- und Gedenkkultur einer Bestandsaufnahme unterziehen und neue Gedanken einbringen – das war das Thema der dritten Landsberger Dialoge, zu denen das Stadtmuseum in den Festsaal des Historischen Rathauses einlud.

Als Gesprächspartner auf dem Podium konnten neben Stadtmuseumsleiterin Sonia Schätz, Gabriella Meros von „respect and remember Europe“ und Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten gewonnen werden. Die Journalistin Karla Schönebeck moderierte die locker besuchte Veranstaltung, bei der das eigentliche Thema aufgrund der aktuellen Ereignisse immer wieder abglitt und sich die Diskussion zeitweise auf die Massaker der Hamas in Gaza und Israels Antwort darauf konzentrierte.