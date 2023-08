Mann manipuliert in Landsberg Ampelanlage mit einer Münze

Eine männliche Person sorgt dafür, dass die Ampelschaltung an der Breslauer Straße in Landsberg immer wieder ausgelöst wird. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr hat eine männliche Person die Ampelanlage in der Breslauer Straße manipuliert. Wie ein Sprecher der Polizei Landsberg auf Nachfrage mitteilt, klebte der Mann eine Münze in den Signalgeber der Ampel.

Dadurch wurde immer wieder die Ampelschaltung ausgelöst. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

