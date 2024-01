Montagsdemo in Landsberg jetzt auch mit Traktoren

Rund 40 Traktoren, 40 Pkw und viele Spaziergänger: Die Montagsdemo in der Altstadt weitet sich aus.

Die Landsberger Spaziergänger, die inzwischen nicht nur wegen der Corona-Impfung auf die Straße gehen, sondern vielerlei Anliegen auf ihren Plakaten haben, gehen weiterhin jeden Montag durch die Altstadt, manchmal trommelnd, manchmal pfeifend. Am vergangenen Montag kamen noch rund 40 Traktoren von der Bauerndemo und viele private Pkws dazu, die durch die Stadt fuhren. Alle protestieren gegen die Maßnahmen der Regierung. Beim Landratsamt angemeldet war diese Demonstration oder Versammlung laut Auskunft der Pressestelle des Landratsamtes nicht.

Doch die Polizei hat sie nicht abgebrochen oder verboten. Das sei auch gar nicht möglich, so ein Sprecher der Polizei. Man habe bei dieser spontanen Versammlung einen Versammlungsleiter gefunden und diese Demonstration begleitet. Man greife nicht ein, man begleite. Der Sprecher sagte weiter, dass man wohl weiter mit den Versammlungen am Montag und mit Verkehrsbehinderungen in der Altstadt rechnen müsse. (AZ)

