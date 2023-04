Landsberg

13:33 Uhr

Mord oder Totschlag? Im Römerhang-Prozess wird das Urteil erwartet

Im Römerhang-Prozess soll am Mittwoch ein Urteil fallen.

Plus Im Prozess um den gewalttätigen Tod eines Mannes am Landsberger Römerhang plädiert die Nebenklage auf Mord. Am Mittwoch soll das Urteil folgen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Im Mai 2021 starb ein junger Familienvater nach einer Messerattacke in einer Wohnanlage am Landsberger Römerhang. Nun könnte der Prozess nach vielen Verhandlungstagen zu einem Ende kommen, denn am Mittwoch wird vor dem Schwurgericht Augsburg das Urteil erwartet. Inzwischen haben auch die Nebenklage und die Verteidigung ihre Plädoyers gehalten.

Für die Tat muss sich neben dem heute 26-jährigen Hauptangeklagten auch ein mutmaßlicher Komplize wegen Nötigung und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Das Verfahren gegen einen dritten Mann, der im Treppenhaus der Wohnanlage Schmiere gestanden haben soll, wurde zwischenzeitlich wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen