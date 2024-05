Motorroller umgeworfen und erheblich beschädigt

In der Freinacht wird das Fahrzeug in der Landsberger Altstadt beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

In der „Freinacht“, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ist ein in der Hinteren Salzgasse in Landsberg abgestellter Motorroller umgeworfen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Denn durch das Umwerfen entstanden laut Polizei an mehreren Stellen der Verkleidung erhebliche Beschädigungen durch Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

