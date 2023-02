Landsberg

vor 19 Min.

Musik & Ruethenfest: Das Landsberger Urgestein Klaus Schmid wird 80

Plus Klaus Schmid aus Landsberg ist vielen aus der Stadtkapelle und vom Ruethenfest bekannt. Doch der Jubilar ist vielfältig engagiert.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Stadtkapelle und mehr noch das Ruethenfest machten ihn in Landsberg und weit darüber hinaus bekannt: Am Donnerstag kann Klaus Schmid seinen 80. Geburtstag feiern. Der nahende runde Geburtstag war für ihn vor einigen Wochen Anlass, sich nach 70 aktiven Jahren vom Musizieren in der Stadtkapelle zu verabschieden. Auch die Trommler des Landsknechtszugs beim Ruethenfest bildet er, der seit Jahrzehnten den Zug anführte und mit seinem typischen Hut eigentlich gar nicht wegzudenken ist, nicht mehr aus. Zeit also für eine Würdigung des vor allem musikalisch vielfältig Engagierten, der so viel weiß, dass er gut und gern als wandelndes Lexikon gelten kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen