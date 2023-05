Nach Abifeier in Landsberg: Betrunkene fährt gegen Baum

Eine junge Autofahrerin ist sichtlich betrunken und kann einer Verkehrsinsel in der Landsberger Katharinenstraße nicht mehr ausweichen.

Am frühen Freitagabend befuhr eine junge Frau die Katharinenstraße stadtauswärts. An der Einmündung Johann-Mutter-Straße fuhr sie nah Angaben der Polizei sehr mittig und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Ihr Pkw blieb auf der Verkehrsinsel frontal am Alleebaum hängen.

Die stark alkoholisierte 18-Jährige hatte zuvor vermutlich an der Abiturfeier am Lech ausgiebig gefeiert, teilt die Polizeiinspektion Landsberg mit. Die Fahrerin wurde beim Aufprall nicht verletzt. Der Baum musste durch die Feuerwehr Landsberg gefällt werden.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch