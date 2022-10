Neuer Vorstand der Stadtwerke Landsberg tritt in schwierigen Zeiten an

Seit zwei Wochen ist Jörg Gründinger als kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg im Amt. Was der Mann aus Rüsselsheim ganz schnell gelernt hat.

Jörg Gründinger ist seit dem 1. Oktober neuer kaufmännischer Vorstand für die Stadtwerke Landsberg und füllt damit die Lücke aus, die sein Vorgänger Christof Lange mit seinem Weggang hinterlassen hat. Zusammen mit dem technischen Vorstand Gerald Nübel wird er die Herausforderungen der nächsten Zeit angehen. "Ich will die Stadtwerke Landsberg zukunftsfähig und nachhaltig gestalten und halten", sagte der 53-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung im Beisein von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Als Duo könnten er und Nübel jetzt alle Themengebiete abdecken, die es in einem Unternehmen wie den Stadtwerken Landsberg zu berücksichtigen gebe. Eine der großen Herausforderungen der nächsten Zeit sei dabei vor allem die Umsetzung der politischen Vorgaben in Sachen Gaspreisbremse. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen entsprechend geschult werden, die Software umgestellt und die Kunden umfassend informiert und beraten werden", so Gründinger. Derzeit haben die Stadtwerke Landsberg 781 Gaskunden und rund 11.400 Stromkunden zu betreuen, berichtete der neue Mann an der Spitze des Unternehmens.

Gaspreisbremse ist eine große Herausforderung für die Stadtwerke

Groß auf die Fahne geschrieben haben er und Gerald Nübel sich das Thema "Breitbandausbau in Landsberg", wie Gründinger bei seiner offiziellen Vorstellung in der Stadtverwaltung berichtet. "Das ist eines unserer Steckenpferde, die es in der nächsten Zeit voranzutreiben gilt."

Photovoltaik und Breitbandausbau sind Schwerpunkte

Und dann macht sich der Mann, der aus Rüsselsheim nach Landsberg gekommen ist, intensive Gedanken darüber, wie er ein weiteres Thema, mit dem er an seiner früheren Wirkungsstätte bereits große Erfolge erzielen konnte, in Landsberg etablieren kann: "In Rüsselsheim haben wir schon vor zehn Jahren mit dem Bau von Photovoltaikanlagen begonnen und Bürgerbeteiligungen angeboten. Das war ein voller Erfolg." Etwas in dieser Art könne er sich auch für die Stadt Landsberg vorstellen, auch wenn die Strategie angesichts wieder steigender Zinsen eine andere sein müsse, als seinerzeit. "Regenerative Energien ziehen aber immer noch und darauf sollten wir aufbauen." Auch Bürgermeisterin Doris Baumgartl betonte, dass sich diese Vision Gründingers in seinem Vorstellungsgespräch im März positiv auf das Ergebnis ausgewirkt habe.

Inselbad-Umbau ist ein großes Thema der kommenden Zeit

Seit zwei Wochen also ist er jetzt im Amt, der neue kaufmännische Vorstand der Stadtwerke Landsberg. Und eines, so sagte er, habe er ganz schnell gelernt: "Die Stadtwerke Landsberg mit ihren rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind ein gutes Team mit einem sehr guten Teamspirit." Und Jörg Gründinger weiß auch längst, wie wichtig den Landsbergerinnen und Landsbergern ihr Inselbad ist. "Die Sanierung und der Umbau gehören für mich ebenfalls zu den großen Themen der kommenden Zeit."