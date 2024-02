Landsberg

Neustart in der Landsberger Kartbahn

Plus Zwei Jungunternehmer aus dem Landkreis bringen neue Ideen mit. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von Christina Wanner

Seit 1996 ist die Kartbahn im Gewerbegebiet ein fester Bestandteil Landsbergs. Im vergangenen Jahr stand sie allerdings vor dem Aus. Der bisherige Besitzer wollte sich auf andere Projekte konzentrieren und die Bahn nicht mehr weiterführen. Unter den Bewerbern für die Übernahme der Räumlichkeiten war ein Duo daran interessiert, die Kartbahn weiterzuführen. Seit dem Jahreswechsel haben zwei Jungunternehmer das Sagen in der Graf-Zeppelin-Straße. Unsere Redaktion stellt sie vor.

Julius Angerer und Lukas Holzfurtner sind beide Jungunternehmer aus der Eventbranche. Sie haben schon relativ früh für sich gemerkt, dass sie gerne selbstständig arbeiten und auf eigene Faust etwas aufziehen möchten. Sie lernen sich in der Schule kennen und merken schnell, dass sie ähnliche Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft teilen. Diverse Projekte über die Jahre hätten gezeigt, dass sie ein gutes Team sind. Als sie von der Kartbahn hören, erkennen sie Potenzial: „Es war eine Möglichkeit, unsere Interessen und Fähigkeiten zusammenzubringen“, so Holzfurtner. Als automobilaffine Menschen zögern sie nicht lange. Holzfurtner erklärt: „Kartfahren ist zum einen eine Rennstrecke, aber zum anderen auch ein Erlebnis, das unterschiedliche Leute verbindet.“ So haben Hobby-Fahrer, aber auch ambitionierte Kunden und Familien alle eine Sache gemeinsam: Sie kommen her, um Spaß zu haben und etwas zu erleben.

