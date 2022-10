Pfarrer Lichteneber kehrt nach Landsberg zurück

Plus Vor elf Jahren verlässt Pfarrer Thomas Lichteneber Landsberg. Jetzt ist er wieder zurück in der evangelischen Gemeinde.

„Willkommen zurück, willkommen zu Hause, willkommen daheim.“ Dass sich Pfarrer Thomas Lichteneber nach elf Jahren Abwesenheit erneut entschloss, nach Landsberg zu kommen und die vakante zweite Pfarrstelle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde mit seiner Person zu beleben, erfüllt viele mit großer Freude und tiefer Zufriedenheit. Das machten die Ansprachen und Grußworte bei Lichtenebers festlicher, von Musik aus mehreren Jahrhunderten umrahmter Einführung durch Dekan Jörg Hammerbacher deutlich.