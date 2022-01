Polizei beendet gewalttätigen Streit in Landsberg

In einer Wohngemeinschaft in Landsberg kommt es zu einem Streit. Die Nachbarin verständigt die Polizei.

Am späten Mittwochabend gerieten nach Angaben der Polizei zwei Asylbewerber, die seit etwa acht Monaten zusammen eine Wohnung in Landsberg bewohnen, in Streit. Da es in der Wohnung recht lautstark „herging“, rief eine Nachbarin die Polizei.

Es ist kein Alkohol im Spiel

Vor Ort wurden bei beiden Männern, die nicht alkoholisiert waren, Verletzungen im Gesicht und zerrissene Kleidung festgestellt. Um die Situation zu beruhigen, wurde einer der Männer der Wohnung verwiesen, teilt die Polizei mit. (lt)

