Prozess in Landsberg: Mann bestellt Falschgeld im Internet

Der Angeklagte kaufte für seine fünfjährige Tochter Spielgeld. Doch wollte er die Fälschungen wirklich in den Verkehr bringen?

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts im Landsberg musste sich ein 55-jähriger Mann verantworten, dem die Staatsanwaltschaft Geldfälschung zur Last legte. Der Angeklagte soll über eine Internetplattform mindestens 63 Falsifikate von 50-Euro-Scheinen bestellt und in einem Geldbeutel in seiner Wohnung in einem Ort am Ammersee aufbewahrt haben. Zu klären war, ob die Absicht bestand, sie in den Verkehr zu bringen.

„Dass das Geld bei mir zu Hause war, stimmt“, beginnt der Angeklagte seine Aussage. Jedoch habe er nicht die Absicht gehabt, das aus China importierte und mit dem roten Aufdruck „crop copy“ versehene Falschgeld in Umlauf zu bringen. Im Winter 2019 habe er 100 Falsifikate für fünf Euro über die Plattform bestellt. Auf Anweisung des Verteidigers Patrick Freutsmiedl zeigte der Angeklagte dem Gericht die entsprechenden Transaktionsabläufe auf dessen Smartphone. Die Falsifikate sollten als Spielgeld für eine Spielzeugkasse seiner damals fünfjährigen Tochter dienen. 37 Scheine seien durch den Gebrauch kaputtgegangen.

Das Falschgeld im Geldbeutel landete in einer Schublade

Nachdem seine Tochter zu alt für die Spielzeugkasse war, habe er das Objekt an die Familie seiner Lebensgefährtin in Rumänien verschenkt, sagte der Mann vor Gericht. Das Falschgeld habe er in einem Geldbeutel in einer Schublade verstaut und bis zu einer Hausdurchsuchung im August 2023 vergessen. „Ich habe nie daran gedacht, dass damit so etwas passiert“, sagte der Angeklagte. Die Hausdurchsuchung stand nicht in einem Zusammenhang mit der Anklage. Das bestätigt die Leiterin der Durchsuchung. Diese gab zudem an, dass sich in dem Geldbeutel, neben den Falsifikaten und alten Notizen, weder Dokumente des Angeklagten noch echtes Geld befunden haben. Die Falsifikate habe der Angeklagt der Polizei überlassen.

Der Staatsanwalt Philip Kramer wies in seinem Plädoyer darauf hin, dass der Besitz von Falschgeld problematisch sei. Strafbar würde sich der Angeklagte jedoch nur machen, wenn dieser die Falsifikate in dem Umlauf bringen wolle. Da diese hier nicht nachweisbar sei, fordert die Staatsanwaltschaft einen Freispruch.

Der Landsberger Richter stellt die Frage, warum Falschgeld überhaupt gekauft werden kann

Während des Prozesses nahm sich Richter Alexander Kessler die Zeit, die zugrundeliegende Problematik zu thematisieren. „Die Frage ist eigentlich, warum man solche Falsifikate überhaupt kaufen kann“, so Kessler. Der Erwerb von Falschgeld sei zu einfach. Zwar würden viele Falsifikate durch Stempel oder Zeichen als Falschgeld markiert sei, je nach Situation sei es aber mit echtem Geld verwechselbar. Laut dem Richter fehlen aber die Indizien, dass der Angeklagte die Absicht hatte, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Das Schöffengericht entschied daher auf Anregen des Staatsanwalts den Angeklagten freizusprechen. Das Urteil ist rechtskräftig.

