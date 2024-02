Prozess in Landsberg: Mann bezahlt mit falschem 500-Euro-Schein

Laut Anklage hat es ein 25-Jähriger in einem Kauferinger Supermarkt auf das Wechselgeld abgesehen. Vor Gericht rückt seine psychische Erkrankung in den Fokus.

Ein junger Mann soll in einem Kauferinger Supermarkt einen geringen Betrag mit einem gefälschten 500-Euro-Scheinen bezahlt haben, um so in den Besitz des Wechselgeldes zu gelangen. Nun musste er sich deswegen vor dem Schöffengericht am Landsberger Amtsgericht verantworten. Dabei wurde deutlich, dass der heute 25-Jährige eine ernsthafte psychische Erkrankung hat. Und so war unter anderem zu klären, inwieweit er während der Tat überhaupt schuldfähig war.

Der Landsberger Anwalt Joachim Feller gab als Verteidiger zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung ab. Demnach habe der Angeklagte Anfang 2022 auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen 500-Euro-Schein gefunden und sei dann in den Laden gegangen. Allerdings könne sich der Mann nicht mehr erinnern, ob er diesen damals „als echt“ erachtet habe und ob er – wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen – ein zweites Mal in den Supermarkt gegangen sei. Die damals noch unerfahrene und als Minijobberin tätige Kassiererin war als Zeugin geladen. Der Angeklagte habe an jenem Tag zwei Bier für rund zwei Euro gekauft. Als er dann ein zweites Mal mit einem weiteren 500-Euro-Schein aufgetaucht sei, habe sie ihm mitgeteilt, dass sie nicht mehr wechseln könne. Der 25-Jährige bezahlte laut der damaligen Kassiererin schließlich mit Kleingeld.

Der Angeklagte ist „vom Krankheitsbild ein schwieriger Patient“

Sie informierte die Schichtleiterin. Diese trat ebenfalls in den Zeugenstand und hat die Fälschung nach eigener Aussage sofort erkannt. Auf dem Schein seien Zeichen zu erkennen gewesen, „die da normal nicht drauf sein sollten“. Ihre junge Kollegin sei in der Situation wohl überfordert gewesen. Wie ein Kriminalhauptkommissar vor Gericht aussagte, habe die Auswertung einer Spur auf dem gefälschten Schein einen Treffer in der DNA-Datenbank ergeben und der Verdacht sich somit gegen den Angeklagten gerichtet.

Der junge Mann ist schon des Öfteren strafrechtlich in Erscheinung getreten. So wurde er wegen Handels mit Betäubungsmitteln bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das jetzt verhandelte Vergehen fiel in die Bewährungszeit. Im Prozess wurde allerdings auch seine schwere psychische Erkrankung ersichtlich. Laut eigener Aussage steht er über das Internet mit Jesus in Kontakt, der ihm Geld schicken wolle. Er selbst habe schon vielen Leuten geholfen und könne die „neuesten Autos und Flugzeuge herstellen“. Im Prozess attestierte ein Gutachter dem Angeklagten, der sich seit einem halben Jahr stationär in einem Bezirkskrankenhaus befindet, eine paranoide Schizophrenie. „Er ist ein freundlicher Mensch, aber vom Krankheitsbild ein schwieriger Patient.“

Der Mann kommt mit einer Bewährungsstrafe davon

Der Gutachter sah letztlich eine verminderte Schuldfähigkeit. Die Staatsanwältin sah diese ebenfalls „eingeschränkt, aber nicht komplett aufgehoben“ und forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Verteidiger Feller plädierte hingegen für eine Geldstrafe. Ein kurz vor der Tat erstelltes Gutachten habe ergeben, dass sein Mandant zum damaligen Zeitpunkt in keinem guten Zustand gewesen sein. Mit Weisungen müsste Sorge getragen werden, dass er weiter betreut wird.

Richter Alexander Kessler verurteilte den Angeklagten wegen Geldfälschung und Betrug zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre: Er müsse drogenfrei leben, die stationäre Behandlung fortführen und sich im Anschluss zur therapeutischen Behandlung in eine Einrichtung begeben. Auch wenn er den Antrag der Staatsanwaltschaft nachvollziehen könne, erachte das Schöffengericht diesen Weg als den sinnvolleren. „In welchen Kategorien er denkt, ist nicht ganz von dieser Welt“, sagte Kessler. Im Sinne des Angeklagten und der Gesellschaft müsse dessen Erkrankung in den Griff bekommen werden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit rechtskräftig.