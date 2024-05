Rettungskräfte üben Einsatz in der Landsberger JVA

Am Donnerstagabend sind zahlreiche Rettungskräfte in der JVA Landsberg im Einsatz. Dort proben sie den Ernstfall.

Achtung Übung: Am Donnerstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr proben Rettungskräfte in und vor der JVA in Landsberg den Ernstfall. An der Übung sind Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei beteiligt.

Aufgrund der Großübung, in der ein Einsatz innerhalb der Gefängnismauern simuliert wird, kommt es im Bereich des Hindenburgrings auch zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Feuerwehr im Vorfeld mit. (AZ)

Ein ausführlicher Bericht über die Großübung folgt.