Landsberg

vor 37 Min.

Römerhang-Prozess: Ist die Tat im Landsberger Drogenmilieu anzusiedeln?

Plus Am dritten Tag der Hauptverhandlung im Römerhang-Prozess sagen unter anderem die Verlobte und die Schwester des Opfers aus. Es ist von Drogengeschäften und Falschgeld die Rede.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Römerhang-Prozess geht weiter. Im Mai 2021 starb in Landsberg ein junger Mann nach einer Messerattacke. Bislang wurden von der Augsburger Strafkammer nur Polizeikräfte in den Zeugenstand gerufen. Das soll sich nun ändern. Mehr als ein Dutzend Zeugen sagen am dritten Hauptverhandlungstag aus. Auch die Schwester und die Verlobte des Verstorbenen kommen zu Wort. War das Opfer in Drogengeschäfte verwickelt?

