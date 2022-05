Sanierung des Hinterangers: Die Stadt gibt den Zeitplan bekannt

Der Hinteranger in Landsberg wird wegen Bauarbeiten bald voll gesperrt. Wie der Verkehr umgeleitet werden soll.

Der Hinteranger in Landsberg - eine viel befahrene Verbindungsstraße in der Altstadt - muss dringend saniert werden. Wie berichtet, wird die Fahrbahn diesen Sommer als Übergangslösung asphaltiert. Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) steht nun auch ein Zeitplan fest: Die Maßnahme soll demnach zwischen Ende Juni und Ende Juli erfolgen.

In einer Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde ein dementsprechender Auftrag vergeben. Den Zuschlag bekam ein Bauunternehmen, mit dem die Stadt nach Angaben einer Mitarbeiterin des Bauamts bereits bei einem anderen Projekt gute Erfahrungen gemacht habe. Die Kosten belaufen sich auf rund 182.500 Euro. Vor gut zwei Monaten wurde noch davon ausgegangen, dass 250.000 Euro für die Maßnahme fällig werden könnten. Oberbürgermeisterin Baumgartl sprach vor diesem Hintergrund von einer "erfreulichen" Entwicklung.

Umleitung über den Vorderanger und die Schlossergasse

Wie die Mitarbeiterin des Bauamts schilderte, soll der Verkehr während der Vollsperrung über den Vorderanger und die Schlossergasse umgeleitet werden. Hierzu werde die Fahrtrichtung "umgedreht" - die Straßen sind dann also in nördliche Richtung zu befahren. In Landsbergs nördlicher Altstadt sind täglich rund 9000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs.

Für die Sanierungsarbeiten wären der Verwaltung zufolge eigentlich die Sommerferien im August eigentlich ein idealer Zeitraum gewesen. Doch am 20. und 21. August findet das Straßenradrennen der „European Championships“ statt, dessen Strecke über den Vorderen und den Hinteren Anger führt. Die Arbeiten sollten deshalb wohl vor dem Wettkampf durchgeführt werden.

