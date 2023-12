Stadt gewährt Zuschuss für Projekt der Wohnungsbaugesellschaft

Die Stadt Landsberg steckt eine Million Euro in das Bauvorhaben an der Katharinenstraße 64. Kritik daran äußert Haushaltsreferent Christian Hettmer (CSU).

Im vergangenen Jahr hat der Landsberger Stadtrat aie Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. In einem ersten Schritt sollen zwölf neue Wohneinheiten in der Katharinenstraße 64 errichtet und 182 städtische Wohnungen in die Gesellschaft eingelegt werden. Noch steht die Gesellschaft aber nicht auf eigenen Beinen: Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 ist vorgesehen, dass die Stadt eine Million Euro in das Vorhaben an der Katharinenstraße steckt. Haushaltsreferent Christian Hettmer ( CSU) sieht das kritisch.

Das sei eigentlich so nicht vorgesehen gewesen, sagte Hettmer bei den zweiten Haushaltsberatungen im Finanzausschuss. "Die Wohnungsbaugesellschaft soll sich von selber tragen." In Hettmers Augen wäre die Finanzierungshilfe auch über ein städtisches Darlehen oder einen Fremdkredit möglich gewesen.

Wie aus den Ausführungen von Kämmerer Alexander Ziegler hervorging, ist der Zuschuss notwendig, da die Gesellschaft etwas später als geplant gegründet wurde. Aufgrund der noch fehlenden Einlagen gibt es auch noch keine Mieteinnahmen. Andere Stadträtinnen und Stadträte hatten gegen den Ansatz im Haushaltsentwurf keine Einwände. Christoph Jell (UBV) bezeichnete den Wohnungsbau als "gute und richtige Aufgabe", da der private Sektor momentan kaum Wohnungen baue.

Landsbergs Wohnungsbaugesellschaft braucht weitere Starthilfe

Margit Däubler (SPD) sieht die Wohnungsbaugesellschaft als "große Chance", es brauche aber Zeit, bis es laufe. Man sei zwar ein Stück weit in Verzug, meinte Stefan Meiser (ÖDP). Es sei jedoch der mehrheitliche Wille gewesen, eine Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. "Wir müssen das mit der Million zum Laufen bekommen", so Meiser.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erhofft sich von der Wohnungsbaugesellschaft, schneller und flexibler bauen zu können. Die CSU-Fraktion stimmte im vergangenen Jahr gegen die Gründung. Haushaltsreferent Christian Hettmer äußerte mehrmals seine Bedenken. So befürchtete er, dass die Gesellschaft in absehbarer Zeit keine wesentlichen Neubauten realisieren wird. Sie werde durch die kostspielige Einlage städtischer Grundstücke künstlich aufgeblasen, um auf dem Papier Substanz zu suggerieren.

Daneben war ein wesentlicher Kritikpunkt von Hettmer die aus seiner Sicht zu geringe Einflussmöglichkeiten des Stadtrats auf die Gesellschaft. Anders als zum Beispiel bei den Stadtwerken gibt es kein Weisungsrecht.