Stadtmuseum: Wie geht Landsberg mit seiner Nazi-Vergangenheit um?

Plus Voraussichtlich 2025 wird das Landsberger Stadtmuseum mit einer neuen Dauerausstellung eröffnen. Wie die NS-Vergangenheit der Stadt aufgearbeitet werden soll.

Von Oliver Wolff

Jeder Besucherin und jedem Besucher soll gleich am Eingang zur Ausstellung mit einem Zitat die Dimension des Themas vor Augen geführt werden. "Es gibt wohl keine andere Stadt in Deutschland, die wegen ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit eine ähnlich große Last zu tragen hat." Dieses Zitat stammt von Abraham Peck, der 1946 im Displaced Person Camp in Landsberg geboren worden ist. Peck war aus den USA angereist, um am Samstagabend an einer Podiumsdiskussion im Historischen Rathaus teilzunehmen. Die Stadt und der wissenschaftliche Beirat stellten die Pläne zum Neuen Stadtmuseum vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

