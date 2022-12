Stadttheater Landsberg: Alles startet mit Ludwig Thoma

Es scheint langsam alles wieder ein wenig normaler zu laufen und so gibt es in der neuen Saison auch wieder ein Theaterprogramm mit zahlreichen Theaterabenden. Aber auch die Konzertfreunde können sich freuen.

Das Stadttheater präsentiert das neue Theaterprogramm für Januar bis Juli. Freuen Sie sich auf zahlreiche Theaterabende, Konzerte und Vieles mehr. Das Quorum Ballet aus Portugal eröffnet (nach der Eigenproduktion der Theatergruppe landsberger bühne) Ende Januar mit Hashtag#free, der neuesten Choreografie von Daniel Cardoso, die Saison. Die neue Produktion von theaterlust München "Willkommen im Hotel Mama" feiert im Februar ihre Premiere im Stadttheater. OHNE ROLF zeigen im März "Jenseitig" ihr fünftes Programm, die Shakespeare Company Berlin im April William Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig". Die Schauspielerin Adele Neuhauser liest aus Stephen Frys "MYTHOS. Was uns die Götter heute sagen" und wird dabei musikalisch von Edi Nulz begleitet.

Das Staatstheater Hannover kommt mit Unterstützung von Till

Das Landestheater Tübingen kommt im Mai mit zwei Produktionen nach Landsberg: "Gullivers Reisen" nach dem Roman von Jonathan Swift, inszeniert vom Landsberger Wolfgang Nägele und der Finanzamt-Komödie "Fiskus" von Felicia Zeller. Nicht zuletzt wird das Gastspiel des Staatstheaters Hannover mit "Rivka" im März ein ganz besonderer Abend, der dem Stadttheater durch die Unterstützung des Fördervereins Till und der Delo-Herold-Stiftung ermöglicht wird.

Auch wieder viele Konzerte

Das Konzertprogramm wird von der Pianistin und Komponistin Sophia Jani im Februar eröffnet. Sophia Jani stammt aus dem Landkreis Landsberg und hat ihre ersten musikalischen Schritte an der städtischen Sing- und Musikschule gemacht. Das Omer Klein Trio feiert sein zehnjähriges Bestehen und sein fünftes gemeinsames Album auch in Landsberg mit einem Konzert im März. Der Akkordeonvirtuose Otto Lechner interpretiert das legendäre Pink Floyd Album „The Dark Side Of The Moon“. Das Minifestival : m a c h e n geht in die zweite Runde. Der australische Singer-Songwriter Robert Forster, der norwegische Pianist Ketil Bjørnstad und die Magnus Öström Group stellen jeweils ihre neuesten Alben vor. Ebenso wie Voodoo Jürgens, der die Spielzeithälfte im Theatergarten beschließt.

Das Kindertheaterprogramm wird mit dem Kindermusical "Die Kuh Carmen" vom Hofspielhaus München eröffnet. Das Theater Fritz & Freunde erzählt die Geschichte des Findelkindes Mogli in "Das Dschungelbuch". Es gibt ein Wiedersehen mit dem kleinen Rabe Socke. Die Companie Irene K zeigt "Von Füßen und Pfötchen", ein Tanztheaterstück für Kinder ab 3 Jahren und die Kompanie HANDMAIDS "Frederick". Die landsberger bühne eröffnet das Jahr 2023 mit "Erster Klasse" von Ludwig Thoma. Der allgemeine Vorverkauf für die Veranstaltungen dieses Programms beginnt am Dienstag, 6. Dezember. Karten erhalten Sie im Theaterbüro und im Reisebüro Vivell, sowie online auf der Homepage das Stadttheaters. Informationen zu den Veranstaltungen im Theaterbüro und auf der Website: www.stadttheater-landsberg.de.

