ULP-Viertel: Projektleiter informiert über den aktuellen Stand

Der Gesamtprojektleiter informiert in Landsberg über den Baufortschritt im ULP-Viertel. Thema ist unter anderem das Kulturzentrum.

Mit dem Bauprojekt Urbanes Leben am Papierbach (ULP) wächst in Landsberg gerade ein komplett neues Stadtviertel heran. Im Rahmen eines Rundgangs führte Gesamtprojektleiter Marius Jung von ehret+klein am Freitag, 21. Oktober, persönlich über das Areal und informierte über den aktuellen Stand. Rund 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen.

Dabei ging es beispielsweise um die Architektur, die Historie des Areals oder soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Die neue Bahnunterführung wurde begangen und das Mobilitätskonzept vorgestellt. Zahlreiche Nachfragen verdeutlichten, dass das Großprojekt bei den Landsbergerinnen und Landsberger auf großes Interesse stößt.

Das Kulturzentrum soll auf jeden Fall gebaut werden

Eine Frau wollte beispielsweise wissen, ob das Kulturzentrum, das auf der Webseite des ULP-Viertels als "Herzstück" des Quartiers angekündigt wird, auch tatsächlich komme. Zuletzt waren die Pläne ins Stocken geraten, nachdem der zunächst vorgesehene Hotelbetreiber einen Rückzieher gemacht hatte.

"Es wird gebaut, sobald wir uns mit einem Hotelpächter einig sind", versicherte Marius Jung am Freitag. Es würden dementsprechende Verhandlungen geführt. Erst wenn der Pächter feststehe, könne man jedoch in die finale Planung gehen. Vorgesehen seien unter anderem ein Konzertsaal mit bis zu 500 Quadratmetern, ein Ausstellungsraum und bis zu 120 Hotelzimmer.

Ein ausführlicher Bericht zum Rundgang über das ULP-Viertel und dem aktuellen Stand des Projekts folgt.

