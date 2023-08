Und jetzt die Herkomerstraße: Baustellen-Flut in Landsberg

In den Ferien werden traditionell Straßen saniert: seit Montag das Pflaster in der Landsberger Herkomerstraße. In der Breslauer Straße gibt es Verzögerungen.

Sommerferienzeit ist in Landsberg fast schon traditionell Baustellenzeit. Auch in diesem Jahr werden etliche Straßen saniert. Seit Montag ist das Pflaster in der Herkomerstraße dran. Jedes Jahr seit dem Hauptplatzumbau in den Jahren 2012 und 2013 führen die Mitarbeiter einer Firma aus dem Bayerischen Wald Ausbesserungsarbeiten durch. Das führt zu Umleitungen und Verkehrsbehinderungen wie auch in der Breslauer Straße und der Weilheimer Straße. Unsere Redaktion liefert auf Grundlage der Angaben der Stadtverwaltung einen Überblick über die Straßenbaustellen in Landsberg:

Die Hubert-von-Herkomer-Straße wird bis Freitag, 8. September, auf Teilstücken saniert. Lockere oder beschädigte Pflastersteine werden ersetzt und fehlerhafte Fugen ausgebessert. In dieser Zeit wird die Straße halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten finden bis 18. August statt. Die Sanierungsstellen bleiben danach abgesperrt, um auszuhärten und die Dauerhaftigkeit der Maßnahme zu verbessern. Der Verkehr Richtung Osten (von der Katharinenstraße zur Neuen Bergstraße) kann halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehr Richtung Westen (von der Neuen Bergstraße zur Katharinenstraße) wird über Schlossergasse, Hinteranger, Sandauer Straße und Von-Kühlmann-Straße umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle für den Stadtbus befindet sich in der Schlossergasse. Die Haltestelle „Hauptplatz“ in Richtung „Bahnhof/ZOB“ kann während der Bauarbeiten nicht bedient werden. Die betroffene Haltestelle wird mit entsprechenden Fahrgasthinweisen versehen. Weitere Informationen sowie die aktuellen Fahrpläne der einzelnen Buslinien sind über die Homepage der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) einsehbar (www.LVG-Bus.de).

In der Hubert-von-Herkomer-Straße in der Landsberger Altstadt werden derzeit Pflasterarbeiten durchgeführt. Foto: Christian Rudnik

In der Breslauer Straße wird derzeit der Geh- und Radweg zusammengelegt, damit die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht wird. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der kombinierte Geh- und Radweg dann eine Gesamtbreite von drei Metern haben. Um den Bauablauf zu beschleunigen, wird während der Bauarbeiten eine Einbahnregelung für den Verkehr eingeführt. Seit Ende Juni fließt der Verkehr in der Breslauer Straße daher nur noch stadteinwärts. Um den Verkehrsfluss stadtauswärts aufrechtzuerhalten, gibt es eine Umleitung über Hindenburgring und Holzhauser Straße .

Baustellen in Landsberg: Arbeiten sind aufwendiger als gedacht

Ursprünglich rechnete die Stadtverwaltung damit, dass die Umleitung etwa drei Monate (bis 22. September) erforderlich sein wird. Die Bauarbeiten selbst sollten bis Ende Oktober andauern. Bei den Bauarbeiten hat sich aber herausgestellt, dass an den bestehenden Bordsteinen entlang der Fahrbahn die Betonrückenstützen nicht mehr oder nur teilweise vorhanden sind. Die Bordsteine sind auf einem nicht tragfähigen Untergrund gegründet und so nicht mehr standfest. Um die Standfestigkeit zu gewährleisten, müssen die Bordsteine ausgebaut und in einem neuen Fundament mit Rückenstütze gesetzt werden. Aufgrund der zusätzlichen Arbeiten ist es sinnvoll, die halbseitige Sperrung weiterhin zu behalten, damit die Bauzeit bis voraussichtlich Ende November eingehalten werden kann.

In der Breslauer Straße im Landsberger Westen wird seit Ende Juni gearbeitet. Foto: Thorsten Jordan

Während der Bauphase können zwei Bushaltestellen auf der Ostseite der Breslauer Straße aufgrund der halbseitigen Sperrung nicht angefahren werden. Daher werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Ersatzhaltestelle für den Römerhang wird in die Bucht in der Von-den-Hoff-Straße verlegt. Die Ersatzhaltestelle für die Breslauer Straße (gegenüber Rewe) wird auf die Holzhauser Straße kurz vor die Einfahrt von Hausnummer 12 verlegt.

Im Rahmen der bereits begonnenen Baumaßnahme der Stadtwerke führt die Stadt in der Weilheimer Straße Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Deckenbauarbeiten) zwischen dem Ortsausgang Landsberg bis zur Einmündung zur Staatsstraße durch. Der Bereich ist voll gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen. Von den angrenzenden Feldwegen ist keine Zufahrt auf die Weilheimer Straße möglich. Die Arbeiten sollen bis 14. August beendet sein.

Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Deckenbauarbeiten) zwischen dem Ortsausgang bis zur Einmündung zur durch. Der Bereich ist voll gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen. Von den angrenzenden Feldwegen ist keine Zufahrt auf die möglich. Die Arbeiten sollen bis 14. August beendet sein. Mehrere kleinere Maßnahmen zum Straßenunterhalt laufen derzeit in der Benedikt-Hagg-Straße (halbseitige Sperrung bis 8. September, maximal sechs Tage), in der Adam-Vogt-Straße (halbseitige Sperrung bis 11. August) sowie in einem Abschnitt der Max-Planck-Straße und der Lechwiesenstraße (halbseitige Sperrung bis 25. August).

(halbseitige bis 8. September, maximal sechs Tage), in der (halbseitige bis 11. August) sowie in einem Abschnitt der und der (halbseitige bis 25. August). Zudem gibt es weitere Baustellen, bei denen die Stadtwerke der Auftraggeber sind. Unter anderem in der Schlesierstraße (Wasserleitungsarbeiten mit Vollsperrung bis 26. September), in der Johann-Mutter-Straße/Ecke Katharinenstraße (Netzausbau, halbseitige Sperrung bis 12. August) und in einem Abschnitt der Spitalfeldstraße (Montage Unterflurhydrant, bis 19. August).

Lesen Sie dazu auch