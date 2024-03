Landsberg

Unfallflüchtiger hinterlässt Zettel mit Beleidigung

Die Polizei konnte am Sonntag einen Unfallflüchtigen schnell ermitteln.

In Landsberg fährt ein junger Mann ein anderes Fahrzeug an. An der Windschutzscheibe hinterlässt er einen Zettel mit einer Beleidigung.

Am Sonntagvormittag hat ein Autobesitzer festgestellt, dass sein Pkw in der Landsberger Schrannengasse angefahren wurde. Das Fahrzeug des Verursachers stand noch auf Kontakt dahinter. Zudem fand er einen Zettel an der Windschutzscheibe, auf dem eine Beleidigung sowie der Hinweis stand, dass er nicht korrekt parken würde. Die hinzugerufene Streife der Polizei Landsberg kontaktierte den Halter des Verursacherfahrzeugs, einen 21-Jährigen, der offen eingestand, gegen das geparkte Fahrzeug gefahren zu sein und auch den Zettel verfasst zu haben. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf mehr als 1000 Euro, so die Polizei. (AZ) Lesen Sie dazu auch Issing Moderne Technik lässt Alkoholfahrt bei Issing auffliegen

