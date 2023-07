Landsberg

Verdacht auf Gasaustritt: Landratsamt ist evakuiert

Verdacht auf Gasaustritt im Landratsamt in Landsberg.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist in Landsberg im Einsatz. Es besteht Verdacht auf einen Gasaustritt im Landratsamt. Die Mitarbeiter sind in Sicherheit.

Aktuell ist ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei am Landratsamt in Landsberg im Einsatz. Es besteht der Verdacht, dass im Gebäude Gas ausgetreten ist. Landratsamt in Landsberg evakuiert: Mitarbeiter schildern Gasgeruch Die Mitarbeiter der Verwaltung sind evakuiert. Einige schildern, dass sie Gasgeruch wahrgenommen haben. Die Mitarbeiter der Verwaltung warten jetzt im Bereich des Parkplatzes am Papierbach. Dort stehen aktuell noch die Festwagen des Ruethenfests. Lesen Sie dazu auch Finning Zweiter tödlicher Verkehrsunfall bei Landsberg binnen zwei Tagen

