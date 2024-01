Landsberg

Vorhaben an sensibler Stelle: Bald wird neben dem Bayertor gebaut

Plus Über die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses an Landsbergs Wahrzeichen ist in der Vergangenheit viel diskutiert worden. Nun gibt es Details zum Zeitplan.

Von Dominik Stenzel

Es ist ein Bauprojekt an einer äußerst sensiblen Stelle. Direkt neben dem Bayertor, einem der Wahrzeichen in Landsberg, soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Wie unsere Redaktion erfahren hat, steht der Beginn der Bauarbeiten unmittelbar bevor. Architekt Mauritz Lüps vom Schondorfer Atelier Lüps und die Stadt nennen Details – unter anderem zum Zeitplan.

Laut Lüps wird zunächst die Baugrube mit Pfählen gesichert. Noch diesen Winter sollen entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden. Aktuell werde Ende Januar als Termin für den Baubeginn anvisiert: „Wir sind aber von der Witterung abhängig.“ Im Rahmen des gesamten Projekts würden die Bauarbeiten „bestimmt das ganze Jahr über andauern“, so Lüps, aber unauffälliger sein als die zurückliegenden Sanierungsmaßnahmen rund um das Bayertor. „Wir bauen nicht dran und greifen nicht ins Bayertor ein“, sagt er. Mit dem Vorhaben werde eine Lücke aufgefüllt und der Stadtkörper – wie in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder geschehen – weitergebaut.

