Vortrag beim Neujahrsempfang: Die Batterie der Zukunft

Plus Nach zwei Jahren Pause laden Stadt und Landkreis Landsberg wieder zum Neujahrsempfang. Das Thema Energie steht im Mittelpunkt.

Nach zwei Jahren Pause haben Stadt und Landkreis wieder zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang geladen. Vertreter aus Politik, der Kirchen, von Behörden und Organisationen, von Handwerk und Industrie folgten der Einladung ins Landsberger Stadttheater. Die weiteste Anreise hatte Professor Dr. Maximilian Fichtner. Der Geschäftsführende Direktor und Professor für Festkörperchemie am Helmholtz-Institut Ulm hielt einen Vortrag über die transformative Zukunft rund um Wasserstoff, Batterien und E-Fuels.