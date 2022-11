Kino in Landsberg: Wenn der Totengräber plötzlich stirbt

Plus Eine bayerische Komödie hat ein ungewöhnliches Thema. Die Filmcrew führt "Wer gräbt den Bestatter ein?" im Landsberger Olympiakino vor.

Wenn es im Dorf nur einen einzigen Totengräber gibt und dieser plötzlich stirbt – wer begräbt dann den Bestatter? Die Frage ist mehr als berechtigt. Kommt dann auch noch dazu, dass mit dem Nachbardorf nicht die allerbeste Freundschaft gepflegt wird und zusätzlich genau auf der Flurgrenze zwischen den beiden Orten ein berühmter, mittlerweile weit über 100 Jahre alter Stummfilmstar lebt, der ja jeden Tag das Zeitliche segnen kann und dessen Grab im jeweiligen Ort für einen Touristenboom sorgen könnte, dann ist Feuer am Dach.