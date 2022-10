Wer darf künftig mit dem Auto in den Landsberger Herkomerpark?

Im Herkomerpark am Mutterturm in Landsberg wird oft widerrechtlich geparkt. Was die Stadt dagegen tun will und was künftig bei Hochzeiten gilt.

Das Verkehrsschild an der Einfahrt in den Herkomerpark in der Kühlmannstraße in Landsberg ist eigentlich eindeutig. Dennoch wird immer wieder widerrechtlich in der Anlage am Mutterturm geparkt. Stadtrat Axel Flörke (Landsberger Mitte) hatte deswegen bereits im März beantragt, die Zufahrt zu beschränken. Jetzt wurde im Bauausschuss des Stadtrats darüber beraten.

Weil es sich beim Herkomerpark um ein Privatgrundstück der Herkomerstiftung handelt, und die städtische Verkehrsüberwachung somit nicht für das Gelände zuständig ist, gestaltet sich die Überwachung schwierig. Laut Antragsteller Flörke lässt sich seit Jahren beobachten, dass die Beschilderung regelmäßig nicht beachtet wird und Fahrzeuge in den Park fahren, um dort zu parken. Das Aufkommen habe sich in den vergangenen zwei Jahren stetig erhöht. Im Schnitt würden dort täglich fünf Autos über längere Zeiträume unerlaubt parken. Es sei zu vermuten, dass die Entwicklung von Wohnungen im Quartier „Urbanes Leben am Papierfleck“ ursächlich ist und diese weiter forcieren wird.

Verwaltung untersucht vier Varianten

Als Reaktion auf den Antrag von Kulturreferent Axel Flörke hat die Stadtverwaltung mehrere bauliche Möglichkeiten zur Beschränkung der Zufahrt untersucht: den Einbau von manuell bedienbaren Pollern, den Einbau eines ferngesteuerten versenkbaren Pollers, den Einbau einer manuell bedienbaren Schranke und den Einbau einer ferngesteuerten Schranke. Christian Neumann stellte die Varianten im Bauausschuss vor. Die Verwaltung bevorzuge den Einbau von manuell bedienbaren Pollern. Diese könnten mit einem Dreikantschlüssel abgebaut werden. Solche Schlüssel habe auch die Feuerwehr, die im Notfall schnell auf das Gelände gelangen könnte. Die Kosten für diese Poller (je Poller 1500 Euro) seien im Vergleich zu den anderen Varianten gering. Im Vergleich zur Schranke sei ein Poller auch optisch die bessere Lösung in einem denkmalgeschützten Landschaftsgarten.

Ulrike Gömmer (Grüne) regte als Alternative eine Kette oder umklappbare Poller an. Ihr Vorschlag fand aber weder bei den Stadträten noch bei der Verwaltung Gefallen. "Die Poller sind am unauffälligsten", befand Ursula Schaller (SPD). Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) merkte an, man müsse einfach mal testen, ob manuell bedienbare Poller zweckmäßig seien. Es wäre ja keine große Ausgabe.

Das Foto mit dem Brautauto gehört für viele dazu

Bedenken äußerte Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, in einer anderen Hinsicht. "Wer darf denn noch reinfahren?", fragte er. Auch darüber müsse eine Entscheidung getroffen werden. Schließlich sei die Zufahrt nicht nur für den Betrieb des Cafés im Herkomerpark wichtig, sondern auch für Trauungen, die im Mutterturm stattfinden. Claus Müller, der Leiter des Bauordnungsamts, ist auch einer der Standesbeamten der Stadt. Er sagte im Bauausschuss, dass es den Brautleuten sehr wichtig sei, mit dem Brautauto aufs Gelände zu kommen, um Fotos machen zu können. "Das sollten wir nicht unterbinden."

Während der Trauungen, die in der Regel freitags und samstags stattfinden, müssten die Poller abgebaut werden, war die einhellige Meinung im Bauausschuss. Wie das umgesetzt werden soll, darüber wurde allerdings nicht vertieft gesprochen. Der Vorschlag der Verwaltung, manuell bedienbare Poller anzuschaffen, wurde einstimmig befürwortet.