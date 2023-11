Landsberg

06:15 Uhr

Wie sieht der Stadtrat die Entwicklung des neuen Stadtviertels ULP?

Droht auf der Baustelle für das Baugebiet "Urbanes Leben am Papierbach" in Landsberg ein Stillstand? Am Mittwoch berät der Stadtrat über die aktuelle Situation.

Plus Investor und Projektentwickler des neuen Landsberger Stadtviertels ULP reden von Anpassungen. Jetzt geht es darum, wie weit ihnen die Stadt entgegenkommt.

Von Dominik Stenzel, Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Am Mittwoch beschäftigt sich der Landsberger Stadtrat mit der Zukunft des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach (ULP). Die Krise in der Bauwirtschaft macht sich auch bei diesem Großprojekt bemerkbar. Am Freitag weilte Hauptinvestor Thomas O'Malley in Landsberg und führte gemeinsam mit Projektentwickler ehret+klein Gespräche mit Vertretern der Stadt. Dabei ging es um mögliche projektbezogene Anpassungen und die Frage, wie die Fertigstellung des Bauprojekts abgesichert werden kann. Wie sehen die Stadträtinnen und Stadträte die aktuelle Entwicklung. Unsere Redaktion hat mit Vertretern der Fraktionen gesprochen.

Vor rund vier Wochen, bei einer Sitzung des Gestaltungsbeirats des Stadtrats, waren die Schwierigkeiten rund um das Bauprojekt erstmals erwähnt worden. Es folgte ein nicht öffentliches Treffen vor der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses, bei dem der Projektleiter Marius Jung von Projektentwickler ehret+klein zugegen war. Mitte November überraschte die Stadt mit ihrer Pressemeldung „Halbzeit am Papierbach“ auch die Stadträte und Stadträtinnen. Zuletzt gab es am Donnerstag eine Videokonferenz mit Vertretern des Hauptinvestors und des Projektentwicklers. Daran nahmen allerdings nur zwei Stadträte teil, wie unsere Redaktion erfahren hat. Am Montagabend stand ein weiteres Treffen zur Vorbereitung auf die Sitzung am Mittwoch an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen