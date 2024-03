Wieder mehr Teilnehmer bei der Montagdemo in Landsberg

Rund 15 Fahrzeuge und 100 Fußgänger nehmen am Montagabend an einer Demo durch Landsberg teil. Auch an der A96 bei Stillern gibt es eine Protestversammlung.

Erneut gab es am Montagabend eine Demo durch die Landsberger Innenstadt. Teil nahmen dieses Mal etwa 100 Fußgängerinnen und Fußgänger, etwa zehn Pkw, drei Traktoren und ein ehemaliges Militärfahrzeug, das vor einer Woche für Aufregung in der Fußgängerzone gesorgt hatte. Die Strecke führte zunächst vom Hauptplatz, über die Karolinenbrücke, die Katharinenstraße, die Breslauer Straße, die Holzhauser Straße und den Hindenburgring. Vom Danziger Platz aus ging es schließlich wieder über die Katharinenstraße zurück zum Ausgangspunkt, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. In der Innenstadt sorgte der Demonstrationszug für Verkehrsbehinderungen, es war Gehupe und laute Musik zu hören.

An der A96 bei Stillern gab es am Montagabend ebenfalls eine Protestaktion. Foto: Christian Rudnik

Auch an der A96 an einem Feldweg bei Stillern (Penzing) kam es ab 17.30 Uhr zu einer Protestversammlung. Vor Ort wurde die Aktion als „Protest des Mittelstands“ gegen die aktuelle Politik bezeichnet. Der Grund für die Trennung von der Demo in Landsberg? Es hätten sich grundsätzliche Differenzen hinsichtlich der Themen und Interessen herausgestellt. Die Montagsspaziergänge seien nach wie vor „sehr Corona-lastig“. Bis kurz nach 18 Uhr hatten sich an der A96 rund 15 Pkw, ein Lkw und zwei Traktoren eingefunden.

Lesen Sie dazu auch