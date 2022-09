Wohnungsbaugesellschaft: Stadtrat entscheidet sich für "große" Lösung

Plus Im Landsberger Stadtrat wird lebhaft über die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft debattiert. Jetzt fällt eine Entscheidung, mit der nicht alle zufrieden sind.

Die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft ist im Landsberger Stadtrat bereits in mehreren Sitzungen diskutiert worden. Nun wurden zwei mögliche Szenarien vorgestellt und das Gremium entschied sich für die "große" Lösung. Wie diese genau aussehen soll und warum es Kritik aus der CSU-Fraktion gibt.