Landsberg

vor 17 Min.

Zuschuss für Ruethenfestverein? Antrag der CSU sorgt für Wirbel

In diesem Jahr fand in Landsberg wieder ein Ruethenfest statt. Der Verein braucht ein neues Gebäude, in dem neben Stallungen für Pferde unter anderem auch Platz für die Festwagen ist.

Plus Die CSU-Fraktion fordert eine kräftige finanzielle Unterstützung beim Bau des neuen Ruethenfest-Gebäudes. Im Landsberger Stadtrat verwundert dieses Vorgehen.

Der Ruethenfestverein braucht dringend ein neues Gebäude, in dem neben Stallungen für Pferde auch Platz für Festwagen, Requisiten, Kostüme und eine Geschäftsstelle ist. Das Vorhaben ist für den Verein ein finanzieller Kraftakt und die Stadtratsfraktion der CSU fordert deswegen von der Stadt, einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro zu gewähren. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und einige andere Stadträte können nicht nachvollziehen, warum ein entsprechender Antrag aus den Reihen einer Partei kommt und fordern mehr Informationen.

Die Stadt soll dem Verein laut CSU-Antrag einen Festzuschuss für den geplanten Neubau in Höhe von 500.000 Euro gewähren. So soll die notwendige und zeitgerechte Realisierung gewährleistet werden. Die Zuwendung soll sich nach Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen und sich um etwaige Fördermittel verringern. Zudem soll die Stadt für erforderliche Kreditaufnahmen durch den Ruethenfestverein die Ausfallbürgschaften übernehmen, um günstige Darlehenskonditionen zu ermöglichen. Das Ruethenfest sorge landesweit für eine positive Berichterstattung über die Stadt, so die CSU. Es ziehe Besucher aus nah und fern an und sorge für gute Geschäfte im Handel sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe.

