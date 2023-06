Landsberg

vor 33 Min.

Zwei Musikerinnen aus Berlin verzaubern in Landsberg

Plus Ein Benefizkonzert zugunsten von Regens Wagner bietet in Landsberg ein besonderes Programm und am Ende gibt es noch eine runde Überraschung.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Und am Ende die Überraschung: Das Benefizkonzert auf Spendenbasis zugunsten der Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen, zu dem der CSU-Kreisverband Landsberg in den Festsaal des Historischen Rathauses eingeladen hatte, barg noch eine weitere Überraschung: Michael Kießling, CSU-Kreisvorsitzender und Wahlkreisabgeordneter im Bundestag, feierte in diesem Tag auch seinen 50. Geburtstag.

Dank der Sponsoren kommen alle Spenden dem Verein zugute

Alle Spenden kamen, wie Michael Kießling zu Beginn betonte, dem Verein zugute, „weil dank großzügiger Unterstützung durch VR Bank Landsberg-Ammersee und Allianzversicherungen, alle Nebenkosten wie Flügelstimmen und Ähnliches damit abgedeckt werden konnten“. Wofür gesammelte Spenden verwendet werden, darüber klärte Herbert Thanner, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins Regens Wagner, am Ende des Konzerts auf. Der Verein sei 2005 gegründet worden, so Thanner. Mit den Beiträgen der derzeit 350 Mitglieder und weiteren Spenden seien an der Einrichtung, in der mehr als 600 Menschen mit teilweise Mehrfachbehinderung betreut werden, Projekte unterstützt oder initiiert worden, für die sonst kein Geld zur Verfügung steht. Thanner nannte als Beispiele den sehr beliebten Kleintierbereich, Kunstworkshops, inklusive Fußballturniere für Erwachsene und Jugendliche, die Finanzierung von Fahrzeugen. „Wir konnten vor ein paar Wochen das vierte Fahrzeug seit 2012 übergeben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen