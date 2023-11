Landsberg

vor 49 Min.

Kleingärtner: Auch eine langjährige Pächterin soll ihre PV-Anlage abbauen

Plus Der Landsberger Kleingarten-Verein erlaubt nur mobile Solaranlagen. Der Vorstand beschäftigt sich nun mit der Laube von Angelika Holweck-Keckeisen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Ende August kündigte die Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner ihrem Mitglied Xaver Taubert fristlos. Der 75-Jährige hatte trotz mehrfacher Aufforderung die PV-Module auf seinem Laubendach nicht abgebaut. Darin sah der Verein einen klaren Verstoß gegen die Gartenordnung, die nur mobile Solaranlagen erlaubt. Einer Ankündigung, andere Fälle zu prüfen, folgen jetzt Taten: Inzwischen beschäftigt sich der Vorstand mit der Parzelle von Angelika Holweck-Keckeisen – einer weiteren langjährigen Pächterin. Der Vorsitzende Gustav Adam rechtfertigt das Vorgehen und findet dabei deutliche Worte.

Die Ausgangslage: In den Landsberger Kleingartenanlagen an der Max-Friesenegger-Straße (180 Parzellen), nahe dem Altöttinger Weiher (120) und der Pössinger Straße (40) sind laut Gartenordnung nur mobile PV-Anlagen erlaubt. Für die Installation bedarf es einer Genehmigung, die Module sind zudem auf eine Größe von einem Quadratmeter beschränkt. Gegenüber unserer Redaktion nannte der Vereinsvorsitzende Gustav Adam die Regelungen ein Entgegenkommen den Mitgliedern gegenüber. In der vorherigen Fassung der Gartenordnung, die bis März gegolten hatte, waren Solaranlagen ausdrücklich nicht erlaubt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen