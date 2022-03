Leeder: Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei Leeder ist ein Fußgänger am Rand der Staatsstraße unterwegs. Er wird von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Bei Leeder ist am Mittwochabend ein am Straßenrand laufender Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei führte bei den Unfallbeteiligten eine Alkoholkontrolle durch.

Nach Angaben der Polizei war ein 41-jähriger Autofahrer aus Kaufbeuren gegen 19.44 Uhr auf der Staatsstraße 2055 zwischen Lengenfeld (Landkreis Ostallgäu) und Leeder unterwegs. Im Bereich zwischen der Stock-Kapelle und Leeder übersah er den am Straßenrand laufenden 43-jährigen Fußgänger aus dem südlichen Landkreis Landsberg, weil er laut Polizei vom Gegenverkehr geblendet wurde. Das Auto erfasste den Fußgänger, der in einen angrenzenden Graben geschleudert wurde.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik

Der 43-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchener Klinik geflogen. Am Fahrzeug des 41-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei beiden Beteiligten wurden laut Polizei Maßnahmen zur Feststellung einer möglichen Alkoholisierung getroffen, zudem wurde der Pkw sichergestellt.

