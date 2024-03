Unbekannte spannen in Leeder eine Schnur über die Fahrbahn

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen der Tat.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Landsberger Polizei. Die Tat ereignete sich am frühen Freitagabend in Leeder.

Laut Polizeibericht stellte eine Autofahrerin, die die Kreuzstraße in Richtung Norden befuhr, gegen 17.30 Uhr eine Schnur fest, die über die Fahrbahn gespannt wurde. Eine Radfahrerin, die kurz darauf ebenfalls die Kreuzstraße befuhr, konnte die Schnur durch die Scheinwerfer des Autos der Mitteilerin rechtzeitig erkennen.

Die Polizei sucht einen Zeugen mit einem Fahrrad

Ein Zeuge auf einem Fahrrad, der laut eigener Aussage Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191-932-0 zu melden, ebenso wie andere Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch